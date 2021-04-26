رئيس الوزراء يشيد بالرسالة الإعلامية لقطاع تلفزيون حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مساء الأحد الـ 25 من إبريل بزيارة لمبنى قطاع تلفزيون حضرموت، اطلع خلالها على سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام.



وطاف رئيس الوزراء ومعه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بإدارات وأقسام واستديوهات القناة التي تبث برامجها على القمر الصناعي النايل سات، مستمعاً من مدير عام قطاع تلفزيون حضرموت مجاهد بن علي الحاج ومديري الإدارات، الى شرح عن سير العمل في تنفيذ الخارطة البرامجية الرمضانية.. وأكد رئيس الوزراء أن قناة حضرموت تُعد إنجازاً لحضرموت وللوطن, ورافداً للإعلام الوطني، وتُمثّل إضافة إعلامية لحضرموت والوطن, وتُؤسس لقاعدة إعلامية وطنية متطورة، مبدياً إعجابه بالبرامج المتنوعة والهادفة، ودور القناة في تعميق الوعي بالثوابت والهوية الوطنية وتسليط الضوء على المنجزات والإرث التاريخي لحضرموت وعموم محافظات الوطن.

وأشاد الدكتور معين عبدالملك بالكادر المحلي الشاب والمؤهل العامل بالقناة الذي أسهم في إطلاق البث الرسمي للقناة ويُشرف على العمل في مختلف الإدارات والاقسام، مشيراً الى أن قناة حضرموت التي تبث فقراتها للفضاء من مدينة المكلا، تُعدّ رافداً للدولة لعكس نشاطات التنمية وتسليط الضوء على جوانب الإيجاب ومعالجة القصور.