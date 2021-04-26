القوات الجنوبية في الضالع تتصدى لمليشيات الحوثي وتكبدها خسائر فادحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

اندلعت معارك عنيفة، مساء الأحد، بين القوات الجنوبية، من جهة، ومليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن من جهة ثانية، في جبهات شمال محافظة الضالع.



وقالت مصادر ميدانية، إن معارك عنيفة تجري بين الطرفين، في مناطق "الجب" و"مرخزة" و"تبة عثمان"، شمال غرب الضالع.

وأشارت إلى أن المواجهات تدور باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وذكرت أن القوات الجنوبية، شنت قصفاً كثيفاً بالمدفعية الثقيلة، على مواقع المليشيا الحوثية، في "صبيرة" و"النجيبات" غربي قعطبة، وحققت إصابات مباشرة، وكبدتها خسائر فادحة في الآليات والعتاد.