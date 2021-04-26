محافظ شبوة يوجه بصرف حوافز مالية لنحو 6 ألف معلم وتربوي

المنامة - ياسر ابراهيم - وجّه محافظ شبوة (شرقي اليمن) محمد صالح بن عديو، الأحد، بصرف حوافز مالية لنحو 6 ألف معلم ومعلمة وتربوي بالمحافظة تقديراً لجهودهم في العملية التعليمية.



وقال بيان نشره المحافظ على حسابه الرسمي عبر "فيسبوك”، إن التوجيهات شملت عدد (5926) معلماً ومعلمة وكوادر الموجهين والإدارات المدرسية بموجب الكشوفات المرفوعة من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، وبحسب اﻻستحقاق والدرجات الوظيفية.



وأكد أن ذلك يأتي بهدف الاهتمام بقطاع التعليم الذي يعد أحد القطاعات الحيوية وضمن عدد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وتطوير التعليم.



وتولي السلطة المحلية بالمحافظة اهتماماً كبيراً بالتعليم في المحافظة من خلال تأهيل عدد من المدارس والمؤسسات التربوية والتعاقد مع (700) معلم ومعلمة بتكلفة شهرية أربعين مليون ريال يمني لسد العجز في المدارس.

