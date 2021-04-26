وكيل محافظة مأرب يطلع على مشاريع منظمة اليونيسيف ويشيد بتدخلاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح امس، على المشاريع الإنسانية والإغاثية التي نفذتها منظمة اليونيسيف في محافظة مأرب خلال العام الماضي والمشاريع التي تعتزم المنظمة تنفيذها خلال الفترة القادمة .



واستمع الوكيل مفتاح خلال لقائه بوفد منظمة اليونيسيف اليوم، إلى شرح موجز عن المشاريع التي نفذتها المنظمة للنازحين في محافظة مأرب خلال العام 2020 أهمها تنفيذ 19 مشروع مياه متكامل في عدة مديريات بالمحافظة بالإضافة إلى مشاريع أخرى في مجال التعليم والصحة والإصحاح البيئي وباقي المجالات الأخرى.

وتعرف من رئيس وفد المنظمة الزائر لمحافظة مأرب حاليا على رؤية المنظمة لتوسيع حجم تدخلاتها الإنسانية التي تستهدف النازحين في المحافظة وخطة مشاريعها القادمة التي تعتزم المنظمة تنفيذها في مخيمات النازحين في كافة المجالات والقطاعات الخدمية في المحافظة.

وأشاد مفتاح بدور منظمة اليونيسيف تجاه النازحين في محافظة مأرب وإسهاماتها في إغاثتهم وإيوائهم وتوفير متطلباتهم وتأمين احتياجاتهم ...داعيا إلى تقديم مزيد من الدعم لهؤلاء النازحين بما يخفف من معاناتهم ويحسن من ظروفهم الاقتصادية والمعيشية في ظل استمرار حركة النزوح اليومية إلى محافظة مأرب من عدة محافظات.