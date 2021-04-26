رئيس الوزراء يزور قطاع تلفزيون حضرموت في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قام رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مساء اليوم، بزيارة مبنى قطاع تلفزيون حضرموت، بمدينة المكلا، حيث اطلع على سير العمل في مختلف الإدارات والأقسام.



وطاف رئيس الوزراء ومعه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس عوض باحارثة بإدارات وأقسام واستديوهات القناة، مستمعاً من مدير عام قطاع تلفزيون حضرموت مجاهد الحاج ومديري الإدارات، الى شرح عن سير العمل في تنفيذ الخارطة البرامجية الرمضانية.

ونوه الدكتور معين عبدالملك، بجهود العاملين في القناة من الكادر المحلي الشاب والمؤهل لتقديم الصورة الحقيقية عن حضرموت بكل ما تحتويه من ثقافة وفن وحضارة، ودورها التوعوي .. مؤكدا أن هذه القناة تُعد إنجازاً ونافذة هامة لحضرموت وللوطن عموما ورافداً للإعلام الوطني.

واثنى رئيس الوزراء على الخارطة البرامجية المتنوعة للقناة في مختلف المجالات، ودورها في تعميق الوعي بالثوابت والهوية الوطنية وتسليط الضوء على المنجزات والإرث التاريخي لحضرموت وعموم محافظات الوطن.. معربا عن ثقته في ان تشكل قناة حضرموت التي تبث فقراتها للفضاء من مدينة المكلا، رافداً للدولة لعكس نشاطات التنمية وتسليط الضوء على جوانب الإيجاب والقصور بما يساعد على تجاوزها.