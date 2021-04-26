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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021
الخليج 365 ـ خاص
ينشر "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء، اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:
الطماطم = 200 ريال
البطاط = 400 ريال
البصل = 400 ريال
الكوسة = 500 ريال
الليمون = 1500 ريال
البرتقال = 400 ريال
اليوسفي = 800 ريال
المنجو بركاني = 1000 ريال
المنجو تيمور = 1500 ريال
التفاح محلي = 1000 ريال
التفاح خارجي = 1500 ريال
اللحم الغنمي = 6000 ريال
اللحم البقري = 4000 ريال
سمك الديرك = 8000 ريال
سمك الجحش = 3500 ريال
سمك التونة = 4000 ريال
سمك الغويزي = 4000 ريال
سمك القد = 4500 ريال
سمك السخلة = 5000 ريال
سمك الباغة = 1000 ريال
البيض = 2000 ريال للطبق