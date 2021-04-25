الارياني ينفي ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية بشأن جبهة الكسارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

‏نفى وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني صحة ما نشرته "وكالة الصحافة الفرنسية" عن سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من ايران على منطقة الكسارة شمال غرب مدينة مأرب.



وعبر معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، عن أسفه الشديد لوقوع وكالة عالمية تحت طائلة التضليل الاعلامي، وترويجها لأخبار لا أساس لها من الصحة بهدف رفع معنويات عناصر المليشيا المنهارة‏.

وأكد الارياني أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وابناء قبائل مارب الشرفاء صامدين في مواقعهم بمختلف جبهات محافظة مارب صمود الجبال الرواسي، يتصدون لكل الهجمات الانتحارية ويكبدون مليشيا الحوثي الارهابية خسائر بشرية ومادية فادحة هي الأكبر منذ بدء الحرب التي فجرها الانقلاب‏.

ودعا الارياني مختلف وسائل الإعلام ووكالات الانباء الدولية لتحري المصداقية في تناول الشأن اليمني والتطورات السياسية والعسكرية، وتجنب الوقوع تحت طائلة التضليل الذي تمارسه آلة الدعاية الايرانية ومن خلفها مليشيا الحوثي الارهابية، والاعتماد على مصادر محايدة لنقل الوقائع على الارض بشكل صحيح.