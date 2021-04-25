وزارة الصحة والخطوط الجوية اليمنية تناقشان تعزيز إجراءات مواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضم وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني، آليات تعزيز الإجراءات الإحترازية الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.



وتطرق اللقاء إلى أهمية الوقاية من فيروس كورونا، وضرورة الإلتزام بالتعليمات التوعوية الصادرة من اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، وخطة شركة الخطوط الجوية اليمنية المتضمنة التزامها بالتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الصحة وعملية تطعيم طواقم القيادة والضيافة والموظفين والإداريين خاصة الذين يحتكون بشكل مباشر مع الجمهور.

وشدد الدكتور الوليدي، على أهمية توحيد الجهود المشتركة بين الوزارة مع كافة الجهات المعنية وتهيئة وتعزيز التوعية والجانب الإعلامي لحملة التطعيم ضد هذا الوباء .. منوهاً إلى أن التطعيم ضروري للحماية والوقاية من المخاطر الجانبية للفيروس، حيث يعد اللقاح هو خط الدفاع الأول ضد الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني، إلتزام شركة اليمنية بقبول الركاب القادمين والمغادرين على متن رحلاتها بحسب الإشتراطات المطلوبة من اللجنة الوطنية لفيروس كورونا بحصولهم على فحص الـ (PCR) .. مبدياً استعداده لفتح المركز الطبي للشركة أمام الفرق الصحية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا لتطعيم موظفي الشركة بأقرب وقت ممكن، ليتسنى لهم القيام بعملهم على أكمل وجه في بيئة آمنة وصحية.

حضر اللقاء مدير مركز اليمنية في عدن عبدالله الشاعري، ومدير الشؤون القانونية بشركة الخطوط الجوية اليمنية بسام ناصر ومدير العلاقات العامة والإعلام بشركة اليمنية حاتم الشَّعبي.