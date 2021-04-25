جمعية الحكمة توزع 6 آلاف سلة غذائية في 8 محافظات بدعم كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت جمعية الحكمة اليمانية، اليوم، انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن، توزيع ستة آلاف سلة غذائية للأسر المتعففة والأشد احتياجا، ضمن مشروع توزيع 24 ألف سلة غذائية، بدعم من الجمعية الكويتية للإغاثة ورعاية وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل واللجنة العليا للإغاثة.



وتستهدف عملية توزيع السلة الغذائية التي تتضمن تسعة أصناف غذائية أساسية، ثمان محافظات هي عدن، وتعز، وإب، وأبين، والضالع، والحديدة، وصنعاء وحضرموت.

وثمن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية صالح محمود، الدعم السخي الكويتي لبلادنا في مختلف المجالات، وإسهامه بتخفيف معاناة الأسر المستهدفة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

حضر التدشين أمين عام جمعية الحكمة اليمانية المهندس محمد عبدالواسع، ونائب مدير الجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور عادل باعشن وعدد من المعنيين.