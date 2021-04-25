أنباء عن تشكيل قيادة عليا للمقاومة المسلحة في وادي حضرموت والصحراء.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت مصادر مطلعة وفقا لرصد أن لقاء عقد في مدينة تريم فجر اليوم الاحد 13 رمضان 1442 الموافق 25 ابريل 2021 وضم فصائل المقاومة في وادي وصحراء حضرموت والمكونه من كتائب الشهيد سعد بن حبريش وسرايا الشهيد صدام الجابري وكتائب الشهيد صالح عبدالله بن علي جابر وسرية الأشعث بن قيس للتحرير وتم الاتفاق على تشكيل والإعلان عن مجلس القياده العليا للمقاومه الوطنيه المسلحه في وادي حضرموت وتشكل من قيادات مكونات المقاومة.

وأوضحت المصادر أن الهدف من إعلان المقاومة المسلحة هو تحرير وادي حضرموت من القوات المتواجدة هناك والتي وصفها بيان المقاومة بالقوات المحتلة والثأر لشهداء حضرموت من المدنيين والعسكريين .

وقالت المصادر أن أول أهداف هذه المقاومة هو طرد هذه القوات وتسليم الوادي لابناء حضرموت.