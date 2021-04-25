اللواء أحمد بن بريك : وادي حضرموت يعيش مرحلة مفصلية خطيرة في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ثمن اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية تضحيات شهدائنا الأبطال الذين سطروا بدمائهم وأرواحهم علامة النصر الكبير خلال تحرير ساحل حضرموت من التنظيمات الارهابية في الـ 24 من ابريل.



‏وقال اللواء بن بريك في تغريدة على منصة تويتر :" هذه الذكرى سيخلدها التاريخ بأحرف من نور".

وهنا رئيس الجمعية الوطنية أبطال قوات النخبة الحضرمية وأبناء حضرموت في الداخل والخارج بالذكرى الخامسة ليوم النصر على فلول الارهاب والقاعدة وتحرير الساحل في 24 ابريل 2016م".

ولفت بن بريك الى ان " وادي حضرموت يعيش مرحلة مفصلية خطيرة في تاريخه ، الذي كانت ولا زالت مدنه مسرحاً للعمليات الإرهابية ولابد من تمكين أبناء الوادي بمختلف مكوناتهم من تولي زمام الأمور في المؤسسات الأمنية كونهم هم الأجدر بحماية أرضهم وتأمينها" .

ودعا اللواء بن بريك "جميع أبناء حضرموت إلى توحيد الصف والكلمة والالتفاف نحو قوات النخبة الحضرمية من أجل التصدي لكل المحاولات المفضوحة المتعمدة لقوى الشر للمساس بهذه القوات وجعل حضرموت بؤرة للصراع ومسرحاً لإشاعة الفوضى".