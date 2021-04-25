مجلس القضاء الاعلى ينعي رئيس دائرة القضاء العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى مجلس القضاء الأعلى اليوم، رئيس النيابات العسكرية ورئيس دائرة القضاء العسكري القاضي اللواء عبدالله الحاضري، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالانجازات في السلك القضائي.



وأشار بيان النعي الى ما قدمه الحاضري من خدمات وطنية جليله في المجال القضائي والعسكري، والذي افناء عمره في ميادين الشرف والبطولة.

وفيما يلي نص البيان:

ببالغ الحزن وعميق الاسى ينعي مجلس القضاء الأعلى القاضي اللواء عبدالله الحاضري رئيس النيابات العسكرية ورئيس دائرة القضاء العسكري.

حيث صعدت روحه الطاهرة إلى ربه وهو يذود عن الوطن في معركة الشرف والبطولة، ويعبر المجلس عن عظيم المواساة لأسرته وزملائه منتسبي السلك القضائي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وان يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.