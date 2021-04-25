هادي يعزي باستشهاد اللواء دكتور عبدالله الحاضري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري اللواء دكتور عبدالله محمد الحاضري، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني ويشارك في قيادة العمليات القتالية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة المشجح بمنطقة صرواح غرب محافظة مأرب.



ونوه رئيس الجمهورية في البرقية، بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء في ميادين الشرف والبطولة وساحات النضال ضد مليشيا الحوثي.. مشيداً بمواقفه البطولية وجهوده المخلصة من خلال مشاركته في معارك الحرية والكرامة والتصدي للانقلابيين الحوثيين .. معبرا عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لكافة أسرة وأقارب ورفاق الشهيد الحاضري.. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء مماثلة إلى أسرة الشهيد الحاضري.

وأشاد نائب الرئيس في البرقية بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية والنضالية خلال مسيرته العسكرية والقضائية الحافلة بالعطاء، منوهاً إلى مسيرة الشهيد يرحمه الله في مختلف المهام التي أوكلت إليه والمناصب القيادية التي تقلدها ومنها رئيس نيابة المنطقة العسكرية الشمالية الغربية ومدير دائرة القضاء العسكري، وما عرف عنه من صدق وإخلاص ونظافة يد وولاء جمهوري، مناهضاً للحوثية بالفكر والكلمة والبندقية، وقطع شوطاً مهماً في محاكمة وتجريم هذه الجماعة العنصرية الكهنوتية الإيرانية.

وأكد نائب الرئيس، بأن أدوار اللواء الحاضري في مختلف المحطات الوطنية بارزة ومعروفة، ومن أهمها مقارعته للفئة الحوثية الضالة منذ لحظتها الأولى في كهوف مران بصعدة إلى أن ارتقت روحه الطاهرة إلى بارئها متقدماً الصفوف ضمن قوافل الشهداء ومشاعل النور في ربوع الوطن الحبيب وهم الذين سيُ تاريخهم بأحرف من ذهب.

وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة للمؤسستين العسكرية والقضائية ولأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بالرحمة الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وبعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقيات عزاء ومواساة مماثلة في استشهاد محامي عام النيابات العسكرية مدير دائرة القضاء العسكري اللواء دكتور عبدالله محمد الحاضري، في المعارك ضد الحوثيين.

وعبروا في برقياتهم، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه ورفاقه الصبر والسلوان.