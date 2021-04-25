شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزع منح مالية للمتزوجين من ذوي الاحتياجات الخاصة بوادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اليوم توزيع مساعدات السلطة المحلية للمتزوجين من ذوي الاحتياجات الخاصة باجمالي 4 ملايين ريال لنحو ٤٠٠ اسرة بمديريات سيئون وشبام والقطن وحورة ووادي العين وتريم وساه والسوم.



وأكد السعيدي وقوف ومساندة السلطة المحلية لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها احد شرائح المجتمع التي تتطلب رعاية واهتمام من جميع أفراد المجتمع.