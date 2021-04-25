وزير الخارجية المصري يلتقي المبعوث الأممي الى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التأكيد على الموقف المصري الثابت إزاء دعم الشرعية اليمنية الحالية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها.



كما جدد الوزير المصري خلال لقائه، اليوم في القاهرة، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، التأكيد على أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة، فضلاً عما يُمثله أمن وحرية الملاحة في مضيق باب المندب من أهمية خاصة للأمن القومي المصري.

وأكد على موقف مصر الراسخ من دعم كافة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية يُلبي طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية، وينهي أزمته الإنسانية الممتدة، وذلك وفقاً لمرجعيات التسوية الرئيسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.

كما أكد رفض مصر القاطع وإدانتها للهجمات الحوثية المستمرة على الأراضي السعودية، ودعم مصر للرياض في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها القومي، وكذا مساندة مصر وترحيبها بالمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية .. معربا عن دعم مصر لجهود المبعوث الأممي لليمن ومساعيه لدفع مسار الحل السياسي.

من جانبه تطرق المبعوث الأممي الى آخر مستجدات المشهد اليمني ورؤيته لمستقبل الأوضاع في اليمن، وكذا مساعيه الحالية لتحقيق وقف لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية بهدف التوصل لتسوية شاملة ومُستدامة للأزمة اليمنية .. مُثمنًا دور مصر فيما يتعلق بمساندة الحل السياسي وتوفير دعم متواصل للشعب اليمني فضلاً عما تُقدمه مصر من رعاية للجالية اليمنية المُقيمة على أراضيها.

واتفق الطرفان على مواصلة التشاور في المرحلة المقبلة بما يُحقق مصلحة اليمن وتطلعات شعبه.