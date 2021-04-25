شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم مستشفيات تعز بـ 31 طنا من الأدوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن قرابة 31 طنا من الادوية المتنوعة لمحافظة تعز ضمن مشروع دعم وزارة الصحة العامة والسكان بالأدوية للعام 2021م.



وأوضح منسق القطاع الصحي بمركز الملك سلمان بعدن الدكتور عبدالله الهدار، أن شحنة الأدوية تأتي استمرارا في دعم المركز لوزارة الصحة والسكان في تعزيز الخدمات الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.