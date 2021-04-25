شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السماح لمالكي سيارات الدفع الرباعي بالمرور عبر منفذ الوديعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلن مدير منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، السماح للمغتربين اليمنيين السفر بسياراتهم ذات الدفع الرباعي من المملكة العربية السعودية الى اليمن اعتباراً من اليوم الاحد 25 ابريل.
واوضح الصيعري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، استكمال الترتيبات لخروج السيارات ذات الدفع الرباعي عبر المنفذ..مشيراً الى خروج اكثر من 100 سيارة منذ صباح اليوم الاحد بكل يسر وسهولة.