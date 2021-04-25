السماح لمالكي سيارات الدفع الرباعي بالمرور عبر منفذ الوديعة

واوضح الصيعري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)، استكمال الترتيبات لخروج السيارات ذات الدفع الرباعي عبر المنفذ..مشيراً الى خروج اكثر من 100 سيارة منذ صباح اليوم الاحد بكل يسر وسهولة.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلن مدير منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، السماح للمغتربين اليمنيين السفر بسياراتهم ذات الدفع الرباعي من المملكة العربية السعودية الى اليمن اعتباراً من اليوم الاحد 25 ابريل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012