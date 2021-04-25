مناقشة سبل التعاون المشترك بين سلطة شبام  ونقابة المهندسين فرع حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى مدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب يوم أمس نقابة المهندسين بمحافظة حضرموت الممثلة في رئيس النقابة المهندس عمر مبروك مخير لمناقشة مذكرة تعاون وشراكة بين السلطة المحلية بالمديرية والنقابة.



وأوضح رئيس نقابة مهندسي حضرموت أن النقابة تسعى إلى اتاحة فرصة عمل للمهندسين من خلال تفعيل قانون البناء اليمني ولائحته التنفيذية وتأهيل الكوادر الهندسية بالمديرية لعمل الدراسات والاشتراك في رفع تصورات مشاريع تخدم المديرية.

وأشاد مدير عام مديرية شبام على الجهود المبذولة من نقابة المهندسين مرحبا بها في المديرية موكدا دعم السلطة المحلية بالمديرية لتسهيل عمل النقابة .

وأكد المدير العام أن تأهيل المهندسين وتفعيل نشاطهم في المديرية سيساهم كثيرا في عجلة التنمية بالمديرية خاصة وأن السلطة المحلية تسعى خلال الفترة القادمة إلى استهداف كافة مناطق المديرية بمشاريع تنموية مختلفة.

وقدم رئيس النقابة شكره لمدير عام مديرية شبام المهندس هشام غالب بن طالب على تعاونه الدال على اهتمامه لكافة فئات المديرية مشيرا إلى الاحتياج الكبير لمهندسي المديرية والمحافظة بشكل عام