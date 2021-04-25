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كهرباء القطن تعلن عن حملة لقطع التيار الكهربائي على المتاخرين عن السداد

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

اعلنت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت فرع القطن، تنفيذ حملة لقطع التيار الكهربائي على المتاخرين في التسديد.

 

واوضح الاعلان ان الحملة ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، في حين ستبدأ الحملة بعد عيد الفطر المبارك مباشرة ولن يعاد التيار الكهربائي إلا بعد سداد كامل المديونية.

 

وطالبت من المعنين سرعة التسديد مع امكانية جدولة المديونية عند المبادرة بالتسديد.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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