شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كهرباء القطن تعلن عن حملة لقطع التيار الكهربائي على المتاخرين عن السداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

اعلنت المؤسسة العامة للكهرباء منطقة وادي حضرموت فرع القطن، تنفيذ حملة لقطع التيار الكهربائي على المتاخرين في التسديد.



واوضح الاعلان ان الحملة ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، في حين ستبدأ الحملة بعد عيد الفطر المبارك مباشرة ولن يعاد التيار الكهربائي إلا بعد سداد كامل المديونية.

وطالبت من المعنين سرعة التسديد مع امكانية جدولة المديونية عند المبادرة بالتسديد.