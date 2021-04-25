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برنامج مكافحة الملاريا يطلق حملة لتوزيع أكثر من 13 ألف ناموسية بالبيضاء

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المنامة - ياسر ابراهيم - أطلق البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، حملة واسعة لتوزيع نحو 13600 ناموسية لمكافحة الملاريا في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
 
وقالت منظمة الهجرة الدولية إن برنامج مكافحة الملاريا، قام بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بإطلاق حملة لتوزيع ما يقرب من 13,600 ناموسية معالجة بمبيدات الحشرات طويلة الأمد في البيضاء.
 
ولفتت في بيان مقتضب، إلى أن الحملة تستهدف أكثر من 27,000 شخص.
 
وأشارت في بيانها بمناسبة اليوم العالمي للملاريا أن ثلثي سكان اليمن يعيشون في مناطق موبوءة بالملاريا.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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