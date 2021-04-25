أطباء بلاحدود تدعو المواطنين في إب إلى مراجعة الأطباء عند ظهور أعراض كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت منظمة أطباء بلا حدود، السكان في محافظة إب، وكل أنحاء البلاد إلى سرعة مراجعة الأطباء عند ظهور أعراض الإصابة بكوفيد ـ 19.



يأتي ذلك بالتزامن مع تفشٍ واسع للوباء في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت المنظمة في بيان مقتضب على حسابها في تويتر: "إن موجة ثانية من كورونا (كوفيد ـ 19) تطغى على نظام الرعاية الصحية في اليمن المرهق بالفعل".



وأكدت المنظمة استمرار دعمها لمركز السحول في محافظة إب، لمعالجة المرضى بكوفيد-19 من خلال دعم إدارة الحالات، والرعاية التمريضية، وتوفير الأدوية، والتثقيف الصحي، والتدريب على استخدام معدات الحماية الشخصية، وإجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها اضافة إلى دفع الحوافز للعاملين الصحيين.



وفي وقت سابق علم "يمن شباب نت " من مصادر طبية إغلاق عدد كبير من الأطباء الاستشاريين بمدينة إب، عياداتهم ومراكزهم الطبية، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد ـ 19(.



وقالت المصادر إن أطباء استشاريون من مختلف التخصصات في مرافق حكومية وخاصة، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، ويرقد بعضاً منهم في عدد من مستشفيات المدينة فيما عزل آخرون أنفسهم في منازلهم.



وأودت الموجة الثانية من الجائحة بحياة 4 من الكوادر الطبية في المحافظة، في حين سُجلت عشرات الوفيات في أوساط المواطنين بالمحافظة الخاضعة للحوثيين رغم تكتم المليشيا على الوباء وعدم الكشف عن إحصاءاته.

