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انتقالي القطن يواصل توزيع مبادرة الرئيس  الزبيدي لافطار الصائمين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

تواصل القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن محافظة حضرموت، توزيع مبادرة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لافطار الصائمين .

 

فقد تواصلت  عمليات استهداف لجنة الاغاثة والاعمال الانسانية بالقيادة المحلية بالمديرية لليوم الرابع  توزيع الوجبات للمستحقين لها عبر قيادات اللجان المحلية في المراكز  ، فقد استهدف اليوم السبت  مركز مناطق العنين وضواحيها  .

 

وتم تسليم وجبات الافطار والاشراف على توزيعها   بحضور  الأستاذ/ محمد حسين الحداد  رئيس الهيئة التنفيذية بالمديرية والأخوة  رئيس اللجنة المحلية بالمركز محمد عبدالله الخلاقي ،  وعبدالعزيز باشماخ  رئيس  الادارة المالية وعضو الهيئة التنفيذية محسن الهدار  ونائب رئيس  المركز / سالمين بن مدشل وصالح باشراحيل عضو قيادة اللجنة المحلية.

 

هذا و ستتواصل عمليات توزيع مبادرة افطار صائم المقدمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم  الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي  طيلة ايام شهر رمضان الفضيل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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