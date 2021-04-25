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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي القطن يواصل توزيع مبادرة الرئيس الزبيدي لافطار الصائمين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021
الخليج 365 - متابعات
تواصل القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن محافظة حضرموت، توزيع مبادرة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لافطار الصائمين .
فقد تواصلت عمليات استهداف لجنة الاغاثة والاعمال الانسانية بالقيادة المحلية بالمديرية لليوم الرابع توزيع الوجبات للمستحقين لها عبر قيادات اللجان المحلية في المراكز ، فقد استهدف اليوم السبت مركز مناطق العنين وضواحيها .
وتم تسليم وجبات الافطار والاشراف على توزيعها بحضور الأستاذ/ محمد حسين الحداد رئيس الهيئة التنفيذية بالمديرية والأخوة رئيس اللجنة المحلية بالمركز محمد عبدالله الخلاقي ، وعبدالعزيز باشماخ رئيس الادارة المالية وعضو الهيئة التنفيذية محسن الهدار ونائب رئيس المركز / سالمين بن مدشل وصالح باشراحيل عضو قيادة اللجنة المحلية.
هذا و ستتواصل عمليات توزيع مبادرة افطار صائم المقدمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي طيلة ايام شهر رمضان الفضيل.