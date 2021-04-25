منخفض جوي مرتقب وأيام ماطرة على أجزاء واسعة من اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

ذكرت مراكز أرصاد جوية ومهتمين بمتابعة الارصاد والاحوال الجوية، أن هناك منخفض جوي ربيعي مرتقب في اليمن، متوقعة بأيام وربما أسابيع ماطرة على أجزاء واسعة من البلاد.



وأفادوا أن أثار ذلك المنخفض بدأت بالفعل من خلال هطولات متفرقة للأمطار في عدد من المحافظات والمرتفعات الغربية والوسطى والشرقية.

وأشاروا أن الأيام القادمة وبدءا من يومي الاثنين والثلاثاء ستكون حبلى بالامطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة وخاصة على المرتفعات والمناطق الغربية من اليمن، بالاضافة الى تأثر المحافظات الشرقية مثل المهرة وحضرموت وأجزاء من شبوة، فضلا عن المرتفعات والمناطق الوسطى من البلاد وصولا الى لحج وعدن بأمطار متوسطة الى خفيفة.

وقال المتنبئ الجوي ابو ناصر البابكري على فيسبوك:"بعد استقرار طويل دام لأكثر من شهرين تظهر اخر صور الاقمار الصناعية بداية تقدم الكتل الرطبة إلى المناطق الشرقية والوسطى من بلادنا مع تراجع تدريجي للمرتفع الجوي الى المناطق الساحلية الجنوبية ".

واضاف: "من المتوقع خلال الاربع أيام القادمة عودة الامطار الرعدية على اجزاء متفرقة من المهرة ،حضرموت ،شبوة،أبين ،لحج حيث تعتبر مقدمات أولية لحالة جوية ماطرة ستؤثر على اغلب مناطق بلادنا خلال العشر ايام القادمة نسأل الله العلي القدير أن يغيثنا من واسع فضله".

وفي منشور اخر أوضح: "منخفضنا المرتقب حاليا يتمركز على البحر المتوسط ستندفع منه تيارات هوائية علوية بارده الى جنوب غرب الجزيرة العربية خلال 72 ساعه القادمة ستعمل على حدوث إضطربات جوية قوية على مناطق اليمن ستبدأ مقدماته تأثيراتها تصل مناطق بلادنا خلال يومي( الاثنين والثلاثاء ) متوقع ان تستمر لفترة طويلة حتى نهاية شهر رمضان ستكون حالة جوية ماطرة قوية، بعض النماذج تتوقع هطول كميات عالية جدا أحتمال وارد أن تسبب في تشكل فيضانات محلية على بعض المناطق ، ‏على اخواننا المزارعين الإستعداد خلال الأيام القادمة لموسم زراعي خصب نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة ونرجوا أخذ الحيطة والحذر والإنتباه من مجاري السيول والأماكن المنخفضة"