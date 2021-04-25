جمعية بوادر الخير للتنمية والأعمال الخيرية تدشن توزيع سلة إفطار بمديرية حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنت جمعية بوادر الخير للتنمية والأعمال الخيرية، السبت، بمديرية حوف منطقة "مزاغيف" توزيع سلة إفطار للأسر الفقيرة والنازحة ، تحت شعار "رحماء بينهم" وبتمويل فاعلي خير.



وأكدت رئيسة الجمعية أ. منى القميري إلى أن هذا المشروع ستستفيد منه أن شاء الله الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحين بمديرية حوف علماً بأن السلة الغذائية تتكون من ((كيس خضار ، كيس موز، حبه دجاج))، موضحة ان هذه الخطوة تأتي في إطار مشاريع الجمعية الرمضانية لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة من خلال توفير بعض المواد الغذائية.