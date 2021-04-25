شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجدد القصف الحوثي على الأعيان المدنية في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، الأحد 25 أبريل/ نيسان 2021، قصف الأعيان المدنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت قرى ومزارع المواطنين في الجبلية بالأسلحة الرشاشة، ما أثار الهلع والرعب في أوساط الأهالي خصوصا الأطفال والنساء.

يذكر أن القوات المشتركة كانت قد كسرت يوم أمس محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في الدريهمي، وحققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات أوقعت في صفوفها قتلى وجرحى