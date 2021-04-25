شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 88 خرقاً حوثياً للهدنة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

ارتكبت مليشيات الحوثي، خلال الساعات الماضية، 88 خرقاً للهدنة الأممية، في مناطق متفرقة من الحديدة بالساحل الغربي، خلال 12 ساعة الماضية.



وبحسب مصادر عسكرية في القوات المشتركة، فإن خروقات المليشيات الحوثية شملت عمليات عدائية ضد المدنيين، تمثلت بقصف واستهداف الأحياء والقرى السكنية.

وتركزت خروقات المليشيات الحوثية، التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في مدينة الحديدة وكيلو 16 والدريهمي وحيس والتحيتا والفازة والجبلية، وفقاً للمصادر ذاتها