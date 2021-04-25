شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الحكومة معين عبد الملك يصل مدينة المكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

وصل رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك مدينة المكلا قادما من مقر إقامته المؤقت في الرياض، في زيارة تشمل عدة محافظات بينها المهرة وشبوة.



وذكرت مصادر مطلعة ان رئيس الحكومة عاد على متن طائرة عسكرية إلى مطار الريان في مدينة المكلا، مع كل من وزير المالية سالم صالح بن بريك وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومسؤولين أخرين.

وكان قد غادر رئيس الوزراء ومعظم أعضاء حكومته مدينة عدن في مارس الماضي عقب اقتحام محتجين مقر وسكن الحكومة في القصر الرئاسي