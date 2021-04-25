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الصحة العالمية: المليشيا الحوثية ترفض تطعيم الأطباء ضد كورونا

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن رفض ميليشيا الحوثي، خطتها بشأن تنفيذ حملة مشتركة لتطعيم الطواقم الطبية ضد في مناطق نفوذ الميليشيات.

 

وأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم عبدالمنعم، أن الحوثيين وافقوا في البداية تحت الإلحاح على قبول 10 آلاف جرعة لقاح، غير أنه تعذر تسليمها بعدما اشترطوا توزيعها بمعزل عن إشراف المنظمة.

 

وقال المسؤول الأممي في ندوة عبر الفيديو مع أطباء يمنيين، مساء الجمعة، إن سلطة الحوثيين عادت بعد ذلك لطلب ألف جرعة فقط، مخصصة لـ 500 طبيب على أن يجري تطعيمهم تحت إشرافهم بمقر وزارة الصحة.

 

وأبدى عبدالمنعم استغرابه من هذا التعامل من جانب السلطات الحوثية في صنعاء، ووصفه بأنه "غريب وغير مبرر"، بحسب ما نقلته صفحة "أطباء اليمن في المهجر"

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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