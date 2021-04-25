شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تدمر 7 ناقلات جند حوثية بين مأرب وصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 ـ مأرب

استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارات جوية مكثفة مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية، في جبهتي المشجح والكسارة، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.



كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمليشيا قادمة من العاصمة صنعاء، مما أدى إلى تدمير 7 ناقلات للعناصر الحوثية، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.

وفي جبهة هيلان دمّرت مقاتلات التحالف مركزا للاتصالات اللاسلكية تابعة للمليشيا الحوثية