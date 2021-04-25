استشهاد أحد العاملين بفريق نزع الالغام بلغم حوثي في منطقة الكسارة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

استشهد شاب جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن) خلال الساعات الماضية.



وقال المركز اليمني للألغام في تغريدة على منصة "تويتر": إن أحد العاملين في نزع الألغام ويدعى "رهيب محمد محمد أبو علبه" استشهد بانفجار لغم اثناء اداءه لعمله في تفكيك ألغام للحوثيين في منطقة "الكسارة" بالمحافظة.

وأشار إلى أن والد "رهيب" قد استشهد في حادثة مشابهة في 19 يناير 2017، اثناء نزعه لألغام زرعها الحوثيون في تبة "الدوة" بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وحوّلت مليشيا الحوثي المناطق التي تحتلها إلى حقول للألغام، في مسعى لمنع القوات الحكومية من استعادتها وتسببت تلك الألغام على مدى السنوات الماضية باستشهاد وإصابة المئات من المدنيين بينهم عسكريون