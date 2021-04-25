شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل العشرات من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تكبدت ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إثر المواجهات المستمرة التي تخوضها مع قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، في أطراف مديرية صرواح بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن).



ونقل موقع وزارة الدفاع عن قائد عسكري تأكيده مصرع وجرح العشرات من عناصر المليشيا، مساء أمس السبت، بنيران الجيش في جبهة المشجح.

وأشار إلى أن جثث المليشيا مازالت مرمية في مناطق المواجهات حتى اللحظة