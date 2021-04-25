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التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية جنوبي السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن، فجر اليوم الأحد 25 برل/ نيسان 2021م، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة "مفخخة" جنوبي السعودية.

 

واوضح التحالف العربي ان دفاعاته الجوية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة "مفخخة" اطلقتها مليشيا الحوثي الارهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

 

وأكد أنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

ودمّرت دفاعات التحالف الجوية (ليل الخميس-الجمعة) 3 مسيرات مفخخة للمليشيا الحوثية حاوت استهداف المدنيين والاعيان المدنية جنوبي المملكة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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