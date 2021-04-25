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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعلن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة حوثية جنوبي السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلن التحالف العربي في اليمن، فجر اليوم الأحد 25 برل/ نيسان 2021م، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة "مفخخة" جنوبي السعودية.
واوضح التحالف العربي ان دفاعاته الجوية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة "مفخخة" اطلقتها مليشيا الحوثي الارهابية باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.
وأكد أنه يتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
ودمّرت دفاعات التحالف الجوية (ليل الخميس-الجمعة) 3 مسيرات مفخخة للمليشيا الحوثية حاوت استهداف المدنيين والاعيان المدنية جنوبي المملكة