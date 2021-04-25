حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية من التواجد في ممرات ومجاري السيول وبطون الأودية في عدد من المحافظات اليمنية التي توقع أن تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بحبات البرد خلال اليوم.



واصدر المركز نشرته اليومية لأحوال الطقس، توقع فيها أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئياً تتحول إلى الغائمة أثناء النهار وأحتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على سلسلة المرتفعات الغربية على أجزاء من محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت ، إب، تعز و ريمة ) و أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية وهضبة حضرموت وذلك خلال فترتى الظهيرة والمساء.

وذكرت النشرة أن تكون الأجواء في المناطق الساحلية غائمة جزئياً حارة ورطبة نهاراً على المناطق الساحلية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ومعتدلة الى نشطة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 25عقدة تعمل على أضطراب البحر وأرتفاع الموج.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع سحب ممطرة متفرقة، حارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة هطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 05 إلى 15 عقدة