مأرب.. تدمير شبكة اتصالات عسكرية حوثية غربي المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استهدفت سلسلة من الغارات الجوية، السبت، شبكة اتصالات عسكرية وآليات ومواقع مليشيات الحوثي غربي محافظة مأرب، شرقي اليمن.



وبحسب الجيش، فإن ضربات جوية لتحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية واصلت دك تعزيزات المليشيات الحوثية ومواقع تمركزهم في جبهات " هيلان" و"المشجح" و"الكسارة" في مديرية صرواح غربي المحافظة.

وذكر الجيش في بيان أن إحدى العمليات الجوية لمقاتلات التحالف دمرت شبكة للاتصالات اللاسلكية العسكرية للمليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا في سلسلة جبال "هيلان" الاستراتيجية.

كما دكت غارات أخرى 7 آليات تقل عناصر حوثية كانت قادمة من العاصمة المختطفة صنعاء لتعزيز المواقع المتقدمة للمليشيات في جبهات صرواح.

وتستعر المعارك في صرواح خصوصا جبهتي المشجح والكسارة إثر تكثيف المليشيات الحوثية هجوم بري عسكري باهظ الكلفة بغية التقدم بالجبهات الغربية.