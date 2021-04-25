أمن المهرة يضبط عدد من مروجي المخدرات ولص متخصص بسرقة السيارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت الاجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، امس من ضبط أربعة من مروجي المواد المخدرة ولص متخصص بسرقة السيارات .



وأوضح مصدر أمني مسؤول، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن شرطة مديرية شحن ضبطت مروجي المخدرات وهي بحوزتهم وتم فتح محاضر جمع الاستدلالات وجرى نقلهم إلى بحث المحافظة تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة في حضرموت .. مشيراً إلى أن ضبط لص السيارات جاء عقب أعمال بحث وتحري قامت بها إدارة البحث الجنائي بناءً على بلاغات عدة تفيد بوقوع حوادث سرقات من السيارات عقب قيام الجاني بتكسر الزجاجات .

ولفت المصدر، الى أن التحريات كشفت هوية الجاني الذي تم تعميم أوصافه على الحواجز الأمنية حيث تمكن رجال قوات الأمن الخاصة المرابطين في نقطة الدمخ من ضبطه رغم محاولته التنكر وإخفاء بعض ملامح السيارة .. مشيراً إلى أنه يجري حالياً إستكمال الإجراءات لتحويل الجاني إلى النيابة .