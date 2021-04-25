تشييع جثمان رئيس عمليات اللواء 23 ميكا العميد سعيد نعمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شيّعت المنطقة العسكرية الأولى، امس السبت، رئيس عمليات اللواء 23 ميكا العميد سعيد عبدالله مقبل نعمان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن.



وجرت مراسم التشييع بحضور رسمي وشعبي يتقدمهم قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح محمد طيمس، وبحضور رئيس عمليات المنطقة العميد الركن محمد ناجي المهشمي ورئيس أركان اللواء 23ميكا العقيد الركن جميل سنهوب ونائب مدير عام الأمن بالوادي والصحراء العقيد علي الصاعي ومدير عام مديرية العبر وعدد من القيادات العسكرية والمدنية إلى جانب أقارب الفقيد ومحبيه.

وأشاد قائد المنطقة العسكرية الأولى بمناقب العميد سعيد، وتضحياته وأدواره في تطوير المؤسسة العسكرية.. مؤكداً أن رحيله وأمثاله في هذه الظروف التي يمر بها الوطن يمثل خسارة لا تعوض إلا بالسير على نهجهم واستكمال مشوار نضالهم وبنائهم داخل الوحدات العسكرية.

ومن جانبهم، أكّد المشيعون على أدوار الفقيد الوطنية المتميزة في مختلف المجالات العسكرية والمجتمعية، مؤكدين مواصلة مشواره الوطني والسير على دربه في سبيل خدمة الوطن.