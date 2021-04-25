مجلي : الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كبدت الميليشيات خسائر فادحة في مختلف الجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي "إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كبدت ميليشيا الحوثي الإنقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مختلف جبهات القتال".



وأضاف مجلي في إيجاز صحفي له، امس، "أن الأبطال في القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف، تمكنوا من كسر تسللات وهجمات المليشيا الحوثية في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان في محافظة مارب، وتكبيدها مئات القتلى والجرحى في صفوف مقاتليها، بالإضافة الى تدمير عدد من الاليات والاطقم والعربات المدرعة واستعادة كميات من الاسلحة والذخائر المتنوعة".

واشار إلى إن مقاتلات التحالف العربي شاركت بفاعلية في تدمير تعزيزات المليشيا وآلياتها ودباباتها وعتادها القتالي، في مختلف الجبهات في المشجح والكسارة وهيلان، والجدعان وجبل مراد..لافتاً الى إن الدفاعات الجوية للجيش الوطني دمرت طائرتين مسيرتين متفجرتين وكذلك إسقاط طائرة استطلاعية للمليشيات الحوثية.

واكد ناطق الجيش، أن قوات الجيش الوطني مازالت حتى هذه اللحظة تحقق التقدم والمكاسب على الأرض من خلال العمليات الهجومية والدفاعية والأعمال التعرضية والالتفاف والكمائن لاستنزاف عناصر وأسلحة المليشيات الحوثية وذلك بروح معنوية عالية وجاهزية قتالية..منوهاً انه نتيجة لتلك الهزائم المستمرة على مختلف الجبهات القتالية لجأت المليشيا الحوثية إلى قصف المدنيين والنازحين في محافظة مأرب المدينة المكتظة بالسكان والنازحين، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة بشكل متعمد وممنهج، حيث نتج عن القصف الإرهابي المتواصل إصابة مدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، وهي أعمال مدانة وترقى إلى جرائم حرب وتخالف القانون الدولي الإنساني وهذا يعد تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن”.

وعن المعارك في جبهات تعز، جنوبي غرب البلاد، قال ناطق القوات المسلحة" إن قوات الجيش الوطني شنت عمليات هجومية محكمة في جبهات مقبنة والأحكوم، تمكن فيها أبطال الجيش من قطع طرق الإمداد على مليشيا الحوثي والسيطرة على مواقع حاكمة، وتم تحرير تلال وتباب وهيئات حاكمة، ومازالت العمليات العسكرية هناك مستمرة".. مشيراً إلى أن قوات الجيش تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة للمليشيات الحوثية في منطقة قهبان مديرية مقبنة.

وفي محافظة حجة، أكد مجلي أن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية تواصل ضرباتها ضد المليشيا في عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس ومديرية مستبأ، وتأمين المواقع وتحقيق التقدم نحو سوق الربوع في منطقة البداح وقطع طرق امداد المليشيا الحوثية وتكبيدها الخسائر المادية والبشرية.

ولفت إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجوماً معاكساً في محافظة الجوف على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها المليشيا الحوثية في جبهة الخنجر والنضود وتمكنت من خلاله تحرير عدة مواقع، وإلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالمليشيا الحوثية الانقلابية.

وأفاد العميد الركن عبده مجلي إلى أن الجيش الوطني شن هجوماً مضاداً على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيا الحوثية في جبهة مريس محافظة الضالع، وتمكنت من خلاله تحرير عدة مواقع، وإلحاق الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد بالمليشيا الحوثي.. مشيراً إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وأطقم وتعزيزات وآليات قتالية للمليشيات الحوثية وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي جبهات البيضاء والحديدة، أكد أن قوات الجيش الوطني حققت تقدمات تم من خلالها القضاء على العديد من التسللات والهجمات الحوثية.