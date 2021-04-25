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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري اللواء عبدالله الحاضري بمعارك مأرب

الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365

أكدت مصادر مطلعة، فجر الأحد، مقتل رئيس دائرة القضاء العسكري التابع للحكومة الشرعية اللواء ركن عبدالله الحاضري، خلال المعارك التي تشهدها محافظة مأرب شمال شرق البلاد.



وأورد الصحفي في ديوان رئاسة الجمهورية ياسر الحسني، عبر تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر": "‏في رحاب الخالدين شهيدنا اللواء القاضي د.عبدالله الحاضري رئيس دائرة القضاء العسكري، الذي حاكم قيادات الانقلاب غيابياً، برحيلكم خسر اليمن أحد أنبل وأشجع رجاله".

من جانبه قال وزير الأوقاف والإرشاد السابق القاضي أحمد عطية في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر": "القاضي عبدالله الحاضري شهيدا مجيدا، في مواجهة السلالة وفكرها، كان مناضلا بقلمه وفكره ، وأحكامه القضائية في محاكمة رؤس الإنقلاب".

وسبق أن أدار الحاضري في محاكم محافظة مأرب، محاكمات غيابية لقيادة ميليشيات الحوثي الإنقلابية، وأصدر بحقهم أحكاما مختلفة.