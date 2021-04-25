في ظل تفشي كورونا.. أزمة خانقة في مادة الأوكسجين بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - يشكو المواطنون في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، من انعدام مادة الأوكسجين في ظل رفض المستشفيات استقبال المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا.



وقالت مصادر خاصة لـ"يمن شباب نت"، إن "عددا كبيرا من أهالي المرضى والمصابين بفيروس كورونا في صنعاء لجأوا إلى استئجار أسطوانات الأكسجين، في ظل أزمة خانقة تشهدها العاصمة".



وأوضحت أن تكلفة استئجار الأسطوانة في اليوم الواحد تصل إلى نحو ستة آلاف ريال يمني.



وقال مالك محل لبيع أسطوانات الأوكسجين لمراسل "يمن شباب نت"، إن "إقبال المواطنين على استئجار أسطوانات الأوكسجين خلال الأيام القليلة الماضية تسبب بضغط كبير عليهم".



يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات الحوثي التكتم بشأن جائحة كورونا والتي تفشت بشكل كبير وغير مسبوق، في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للمليشيات.



يذكر أن معظم المستشفيات الخاصة في صنعاء ترفض استقبال المرضى المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا، في حين خصصت المليشيات الحوثية المستشفيات الحكومية لجرحها.

