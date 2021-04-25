محتجون يغلقون شوارع رئيسية في عدن احتجاجا على انقطاع الكهرباء

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصلت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة عدن (جنوبي اليمن)، لليوم الثاني على التوالي، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.



وقالت مصادر محلية، إن محتجين قطعوا،السبت، شوارع رئيسية في المنصورة وكريتر، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.



المصادر أوضحت أن المحتجين أضرموا النار في إطارات تالفة وقطعوا حركة السير، مطالبين بسرعة العمل على حل أزمة الكهرباء.



ومساء الجمعة، قطع محتجون الشارع الرئيسي في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، لذات السبب.



وقال سكان محليون، إن عشرات المحتجين أغلقوا الشارع العام بالأحجار والأسلاك الشائكة، ومنعوا مرور المركبات فيه، لحين الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين استمرار التصعيد حتى توفير الخدمات الأساسية.



وتشهدالمدينة انقطاعاً شبه دائم للكهرباء بمتوسط انطفاء لأكثر من خمس عشرة ساعة متواصلة، وتعزو المؤسسة الأسباب لنفاد الوقود.

