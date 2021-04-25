كورونا.. افتتاح مركز "شفاك" للعزل الطبي بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت مؤسسة "الشيخ حمود المخلافي"، اليوم السبت، المرحلة الثانية العمل بمركز "شفاك" للعزل الطبي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.



وقال مدير مكتب الصحة العامة والسكان بتعز الدكتور راجح المليكي، إن افتتاح المرحلة الثانية لمركز شفاك يعد خدمة طبية نوعية وسيخفف العبئ الذي يعاني منه النظام الصحي بالمحافظة نتيجة الانتشار الكبير لفيروس كورونا وارتفاع نسبة المصابين والوفيات.



وأضاف أن مكتب الصحة سيعمل من جانبه على تسهيل العوائق أمام المركز وخصوصًا فيما يتعلق بمادة الأكسجين وتوفير اللقاح للعاملين في المركز بحيث يقدم خدماته الطبية دون صعوبات وتحت إشراف مكتب الصحة العامة بالمحافظة.



من جهته، اعتبر المدير الفني لمركز شفاك عبد المغني المسني أن المركز جاهز لاستقبال الحالات الايجابية المؤكد إصابتها بفيروس كورونا وتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمصابين.



وأوضح أن المركز مزود بطاقم طبي وأجهزة تنفس صناعي وتوسعة غرف العناية المركزة والرقود بالإضافة إلى رفد مختبر المركز بأجهزة طبية حديثة بما يمكنه من خدمة المصابين بفيروس كورونا وتقديم العناية الطبية لهم على مدار الساعة.



بدوره، قال محمد طاهر مدير مبادرة الشيخ حمود سعيد المخلافي لمواجهة وباء كورونا، إن مركز شفاك يعد أهم المسارات للمبادرة كونه سيوفر الخدمات العلاجية المباشرة للمصابين بفيروس كورونا وعزلهم ومنع مخالطتهم في إطار إجراءات الحد من انتشار العدوى.



وأوضح أن المبادرة تتضمن برامج التوعية الإعلامية وحملات توعوية مجتمعية في الأحياء والشوارع والرش والتعقيم في المكاتب والمؤسسات وأماكن التجمعات بما يحقق تكامل الجهود الرامية إلى الحد من انتشار وباء كورونا في محافظة تعز.



وكانت "مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي" قد أطلقت في 23 مارس 2020، مبادرة لمواجهة فيروس كورونا في مدينة تعز، تضمنت المبادرة تقديم الفحص الحراري للمواطنين في منافذ مدينة تعز، بالإضافة إلى إنشاء مركز "شفاك" للعزل الطبي.



وأغلق المركز أبوابه عقب انتهاء الموجة الأولي من جائحة فيروس كورونا، ومع عودة الموجة الثانية من الجائحة برزت دعوات شعبية وحقوقية للمطالبة بإعادة افتتاح المركز، لا سيما بعد أن ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة.



ومؤخرًا تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تعز، حيث سجلت السلطات الصحية منذ 24 فبراير الماضي وحتى مساء اليوم السبت، 910 حالات، و107 وفاة، وفق الإحصائيات الرسمية لمكتب الصحة بالمحافظة.

