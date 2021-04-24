الارياني يشيد بالبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد معمر الارياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة بالبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وابناء القبائل في مختلف جبهات محافظة مأرب الصامدة.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الابطال في مختلف جبهات مأرب لا يخوضون معركة استعادة الدولة والحفاظ على المكتسبات الوطنية وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والدفاع عن الهوية الوطنية فحسب، بل معركة كل العرب في التصدي للغزو الفارسي واداته من مليشيا الارهاب الحوثية.

وحيا الارياني، صمود واستبسال أبطال الجيش والمقاومة والقبائل الشرفاء الذين يخوضون معارك أسطورية في مختلف جبهات محافظة مارب بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ويتصدون لمحاولات تحويل اليمن الى مقاطعة ايرانية، ومنطلق للاضرار بأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وثمن الارياني البطولات والتضحيات التي يسطرها الأبطال في وجه العدوان الحوثي المتواصل منذ ستة اعوام..داعيا كل اليمنيين بمختلف مكوناتهم واطيافهم السياسية والاجتماعية لدعم هذا الصمود والاستبسال والاصطفاف خلف هذه المعركة الوطنية الفاصلة حتى تحقيق النصر بتحرير كل شبر من تراب اليمن.