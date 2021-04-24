مجلس الشورى ينعي الدكتور حسن السلامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نعى مجلس الشورى، اليوم، عضو المجلس الدكتور حسن أحمد عبدالله السلامي الذي انتقل إلى رحمه ربه عن عمر يناهز 75 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن.



وأشاد مجلس الشورى في بيان النعي وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بمناقب الفقيد وتضحياته وإسهاماته في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة حيث كان احد مناضلي ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة .. مشيراً إلى تفاني وإخلاص الفقيد في عمله خلال المناصب القيادية التي تقلدها الفقيد وعمل من خلالها في خدمة وطنه وشعبه ومن ضمنها وزير للتربية والتعليم قبل الوحدة وعضو في مجلس النواب ثم عضو في مجلس الشورى.

وعبر رئيس مجلس الشورى وهيئة الرئاسة وأعضاء المجلس في بيانهم عن أحر تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة الفقيد وكل محبيه بهذا المصاب الجلل .. سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.