هادي يعزي في وفاة عضو مجلس الشورى الدكتور حسن السلامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى الدكتور حسن احمد السلامي.



واشار رئيس الجمهورية في البرقية، الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.. مشيداً بجهوده المخلصة التي بذلها في مختلف المواقع القيادية التي شغلها خلال مسيرته الحافلة.

وعبر فخامة الرئيس، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء مماثلة الى اسرة الفقيد .

واشاد نائب رئيس الجمهورية بمناقب الفقيد السلامي وادواره الوطنية المتميزة ومواقفه المشرفة التي جسدها خلال مشوار حياته.. مؤكداً ان رحيله يمثل خسارة كبيرة على الوطن.

وبعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقيات عزاء ومواساة بوفاة عضو مجلس الشورى الدكتور حسن احمد السلامي الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء.

وعبر رؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى في برقياتهم، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم.. سائلين الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه وزملاءه في مجلس الشورى الصبر والسلوان.