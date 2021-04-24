رئيس هيئة الأركان يتفقد سير العمليات القتالية في جبهات المنطقة العسكرية الثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، سير العمليات القتالية في جبهات المنطقة العسكرية الثالثة.



واطلع الفريق بن عزيز، ومعه قائد المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن منصور ثوابه، على أحوال المقاتلين وما يسطرونه من بطولات وتضحيات خالدة في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا.

وحيا رئيس الأركان البطولات والملاحم التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل..مؤكداً أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم تمثل الجبهة الأمامية لكل العرب ضد أطماع طهران التوسّعية في المنطقة.

واستمع الفريق بن عزيز، من قيادات الجبهات إلى الخسائر البشرية والمادية التي تكبّدتها مليشيا الحوثي الكهنوتية على يد أبطال الجيش والمقاومة..مثمناً الدعم والإسناد الذي يقدّمه تحالف دعم الشرعية في معركة العروبة والمصير المشترك.

وأكد رئيس الأركان، استمرار العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال حتى دحر أذناب إيران من كل شبر في اليمن واستعادة الدولة اليمنية دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

من جانبه، أشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة، الى المعنويات العالية التي يتمتع بها منتسبي المنطقة وجاهزيتهم لإفشال كل مخططات مليشيا الحوثي الإيرانية والتعامل مع هجماتها الانتحارية وتحويلها إلى جحيم على إيران وأدواتها.