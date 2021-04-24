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مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بحجة وصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

 

وجرى خلال الفترة من 8 وحتى 14 أبريل 2021م ضخ 456,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 684,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 34 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة استفاد منها 20,000 فرد .

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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