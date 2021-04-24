شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوليدي يطلع على سير العمل في مواقع التحصين ضد كورونا بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي، اليوم، على سير العمل في عدد من مواقع التحصين ضد فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بالعاصمة المؤقتة عدن.



وحث الدكتور الوليدي، الفرق الطبية العاملة في مجمع الميدان بمديرية صيرة ومجمع خور مكسر ومركز العريش، على مضاعفة الجهود والالتزام بالبروتكولات المنظمة للحملة لتحقيق النتائج الطيبة المرجوة..داعياً الأطباء والمشتغلين في القطاع الصحي إلى اقتناص هذه الفرصة والمبادرة بالتحصين ضد فيروس كورونا.