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الوليدي يطلع على سير العمل في مواقع التحصين ضد كورونا بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع (كوفيد-19) الدكتور علي الوليدي، اليوم، على سير العمل في عدد من مواقع التحصين ضد (كوفيد-19) بالعاصمة المؤقتة عدن.

وحث الدكتور الوليدي، الفرق الطبية العاملة في مجمع الميدان بمديرية صيرة ومجمع خور مكسر ومركز العريش، على مضاعفة الجهود والالتزام بالبروتكولات المنظمة للحملة لتحقيق النتائج الطيبة المرجوة..داعياً الأطباء والمشتغلين في القطاع الصحي إلى اقتناص هذه الفرصة والمبادرة بالتحصين ضد فيروس كورونا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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