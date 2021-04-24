العميد العوبثاني يشيد بتعاون المواطنين مع الوحدات الامنية بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اكد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني، ان الوحدات الامنية مستمرة في التواجد الامني وتفعيل الدوريات في شوارع مدينة سيئون خلال شهر مضان المبارك لتنظيم الحركة المرورية والأمنية.



واشار العوبثاني وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) الى ان ذلك يأتي تنفيذاً للخطة الامنية وضمن اهتمامات ادارة الامن في اتساع تطوير المنظومة الامنية في مديرية سيئون وستتوسع الى بقية المديريات..مشيداً بتعاون المواطنين مع الوحدات الامنية من خلال الابلاغ عن التحركات المشبوهة والمخلة بالامن لمنع حدوث الجريمة وحفظ الامن والسكينة العامة.

ونفذت إدارة الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء انتشار أمني منذ غرة شهر رمضان المبارك في كافة انحاء مدينة سيئون وبقية المديريات تنفيذا للخطة الامنية.

وشارك في الانتشار عدد من الوحدات الامنية قوات الامن الخاص وشرطة الدوريات وأمن الطرق وشرطة السير وأمن المديريات في تنظيم الحركة المرورية اثناء الازدحام وتنظيم الاسواق وحماية حقوق المواطنين وضبط المخالفين والمشبوهين والمطلوبين أمنيا.