وزير الإعلام يحذر من تفخيخ مليشيا الحوثي لعقول الأطفال بمناطق سيطرتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، من تفخيخ مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لعقول الأطفال في مناطق سيطرتها.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان ما تقوم به مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة من عمليات مسخ وغسل لعقول عشرات الآلاف من الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعبئتهم بالشعارات العدائية والأفكار الطائفية المتطرفة المستوردة من طهران، ينذر بجيل من الإرهابيين المفخخين بثقافة الموت والكراهية".

وأضاف الارياني "ان هذا الجيل من الارهابيين الذي سيشكل فيما لو استمرت سيطرت مليشيا الحوثي على العاصمة المختطفة‎صنعاء سنوات قادمة، سيمثل خطرا على الهوية اليمنية، والسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين، وتهديد جدي للامن والاستقرار في اليمن والإقليم والعالم" .

وطالب الارياني المجتمع الدولي بادراك حقيقة مليشيا الحوثي واستمرارها في عمليات غسل عقول الأطفال وتزييف وعيهم، وتحويلهم إلى قنبلة موقوتة، والخطر الذي تمثله على الأمن والسلم الدوليين والذي لايقل خطورة عن التنظيمات الارهابية..داعيا المجتمع الدولي الى دعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعومة من ايران وتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن.