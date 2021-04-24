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منظمات ومبادرات شبابية بعدن تتسلم ادبيات توعوية لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

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تسلمت عدد من المؤسسات والمبادرات الشبابية العاملة في برامج التوعية والتثقيف الصحي بعدن، اليوم، الادبيات التثقيفية والتوعوية الخاصة بمواجهة (كوفيد-19).

 

وقال مسؤول المنظمات المجتمعية بوزارة الصحة العامة والسكان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "تم توزيع اكثر من 11 ألف ملصق توعوي لهذه المبادرات وستليها كمية أخرى من المطبوعات والملصقات لعموم المحافظات المحررة بهدف رفع الوعي لمواجهة جائحة كورونا".

 

واضاف الماس " أن تشكيل هذه المبادرات التي ترعاها وزارة الصحة العامة والسكان ستعمل على زيادة النشاط المجتمعي التوعوي من خلال الملصقات والبروشورات الهادفة لتوعية المجامع بمخاطر كورونا".

 

واشار، الى ان منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية نفذت عدد من اللقاءات الموسعة بهدف التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه ونظمت أمسيات رمضانية متنوعة في عدد من المحافظات..مؤكداً استمرار الامسيات واللقاءات حتى تحقق كامل غاياتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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