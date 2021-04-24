منظمات ومبادرات شبابية بعدن تتسلم ادبيات توعوية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت عدد من المؤسسات والمبادرات الشبابية العاملة في برامج التوعية والتثقيف الصحي بعدن، اليوم، الادبيات التثقيفية والتوعوية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



وقال مسؤول المنظمات المجتمعية بوزارة الصحة العامة والسكان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "تم توزيع اكثر من 11 ألف ملصق توعوي لهذه المبادرات وستليها كمية أخرى من المطبوعات والملصقات لعموم المحافظات المحررة بهدف رفع الوعي لمواجهة جائحة كورونا".

واضاف الماس " أن تشكيل هذه المبادرات التي ترعاها وزارة الصحة العامة والسكان ستعمل على زيادة النشاط المجتمعي التوعوي من خلال الملصقات والبروشورات الهادفة لتوعية المجامع بمخاطر كورونا".

واشار، الى ان منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية نفذت عدد من اللقاءات الموسعة بهدف التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه ونظمت أمسيات رمضانية متنوعة في عدد من المحافظات..مؤكداً استمرار الامسيات واللقاءات حتى تحقق كامل غاياتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.